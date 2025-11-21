Atropelamento com empilhador provoca uma vítima mortal em Sátão

Um homem de 37 anos morreu esta sexta-feira, 21 de novembro, em Sátão na sequência de um atropelamento com um empilhador, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários locais.“Um empilhador a fazer uma manobra, junto a uma obra, atropelou um homem de 37 anos. O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM” (Instituto Nacional de Emergência Médica), adiantou Carlos Sousa.O comandante disse ainda que a vítima mortal não é residente da localidade de Pedrosas - onde ocorreu o acidente -, no concelho de Sátão, distrito de Viseu.No local estiveram 10 operacionais apoiados por quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Sátão, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e INEM.O alerta foi dado pelas 15:33, segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões.