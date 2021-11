Internamentos e incidência continuam a subir

Foram confirmados 491 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Há também a registar mais cinco mortes devido à infeção por SARS-CoV-2. Os óbitos ocorreram nas regiões do Centro (três), Lisboa e Vale do Tejo (um) e Alentejo (um).

Os dados sobre a situação dos hospitais portugueses mostram o número de internamentos regista uma nova subida. Há agora 360 hospitalizados (mais 25 face ao reportado no domingo), dos quais 60 em unidades de cuidados intensivos (mais um).

No que se refere aos valores da matriz de risco, a taxa de incidência a 14 dias continua a subir. Passa de 97,4 para 101,5 casos de covid-19 por 100 mil habitantes em todo o território nacional. No continente, a incidência é de 101,9 infeções por 100 mil habitantes (era de 97,6).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em sentido inverso, o risco de transmissibilidade, R(t), desce para 1,05, tanto a nível nacional como no continente. Na última atualização, este indicador registava um valor de 1,08.

© DGS

Lisboa e Vale do Tejo, com 189 novos casos, e o Norte, com 125, são as regiões que concentram o maior número diário de infeções.

Confirmaram-se ainda mais 73 casos no Centro, 46 no Algarve e 19 no Alentejo. Nas regiões autónomas, registaram-se 29 novos diagnósticos de covid-19 na Madeira e 10 nos Açores.

Dados oficiais indicam que há mais 436 pessoas que recuperaram da doença, elevando para 1 041 040 o número total de recuperados.

Com esta atualização, Portugal já confirmou 1 091 142 casos de infeção e 18 162 óbitos desde o início da pandemia.

© DGS

Relatório da DGS indica ainda que há mais 152 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, totalizando agora 22 524.

Pandemia é responsável por quase cinco milhões de mortes

O número de casos ativos da doença é agora de 31 940 (mais 50), refere a DGS numa altura em que o número de mortes devido à covid-19 em todo o mundo aproxima-se dos cinco milhões.

A pandemia já causou pelo menos 4 997 407 mortos no mundo desde que o SARS-CoV-2 foi identificado, em dezembro de 2019, na China, segundo um balanço da AFP até às 11:00 desta segunda-feira.

Mais de 246 627 420 casos de infeção foram diagnosticados em todo o mundo no mesmo período, indicou a agência AFP, adiantando que a grande maioria dos doentes recupera, mas uma parte ainda mal avaliada continua com sintomas durante semanas ou até meses.

Vários países europeus registam um agravamento da pandemia, com a Alemanha, por exemplo, a querer reabrir centros de vacinação para a terceira doce da vacina contra a covid-19, devido ao aumento de casos de infeção. O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo governo alemão.

"Temos de tornar possível a reabertura o mais rápido possível dos centros de vacinação que foram suspensos em setembro", defendeu o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, em declarações ao jornal Rheinische Post, citadas pela agência espanhola Efe.

Jens Spahn propõe que seja enviada uma notificação aos maiores de 60 anos para receber a terceira dose da vacina tal como foi feito no arranque da campanha no início do ano. Admite que o atual índice de vacinação é insuficiente e pede a convocação de uma cimeira entre o executivo e os estados federados para ativar a administração da terceira dose da vacina.

Na Alemanha, 66,7% dos cidadãos têm a vacinação completa e não tem sido possível aumentar aquela percentagem, apesar dos múltiplos apelos do meio político aos cidadãos.

Futebol profissional em Portugal: 73,7% dos jogadores estão vacinados

Também no que se refere à vacinação, mas no desporto, 73,7% dos futebolistas da I e II Ligas estão inoculados, de acordo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que elaborou em julho um plano de vacinação a aplicar junto das 34 sociedades desportivas, em sintonia com a DGS.

No país do mundo com maior taxa de cobertura da população com a vacinação completa contra a covid-19 (87%), de acordo com o portal Our World in Data, esse lastro vai sendo refletido nos campeonatos nacionais de andebol, basquetebol e voleibol a nível sénior.

A Federação de Andebol de Portugal indicou à Lusa na última semana de outubro que estavam inoculados 98,7% de atletas nas Ligas masculina e feminina. Já a Federação Portuguesa de Voleibol disse que a percentagem anda muito próxima dos 100% e apenas um clube, que não foi identificado, comunicou àquela entidade ter no plantel um atleta não-vacinado, por opção pessoal.

Já a Federação Portuguesa de Basquetebol tem uma taxa de 91,3% nos campeonatos masculinos e 91,8% no feminino. E a Federação de Patinagem de Portugal não tem contabilidade feita sobre a matéria.