Matriz de risco: país já está na zona vermelha

Enfermaria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dedicada ao tratamento de doentes covid-19

Foram confirmados 756 novos casos de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Morreram mais 3 pessoas devido à infeção e todas na mesma região (Lisboa e Vale do Tejo).

Há agora 443 pessoas internadas com covid-19, mais 38 do que ontem. Contudo, o número de pessoas nos cuidados intensivos é o mesmo do que indicava o boletim de domingo (87).

Os dados indicam uma progressão da pandemia visto que o número de novos infetados (756) é superior ao de recuperados nas últimas 24 horas (393).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A DGS atualizou também a "matriz de risco". O país já está na zona vermelha, tanto no continente como a nível nacional. Subiram ambas as componentes: incidência pandémica (infetados por cem mil habitantes durante 15 dias) e Rt (o Índice de Transmissibilidade, ou seja, quantas pessoas são infetadas por um contagiado).

Matriz de risco: 21 Junho

INCIDÊNCIA

Nacional: 119,3 casos de infeção por cem mil habitantes

Continente: 120,1 casos

R(t)

Nacional: 1,18

Continente: 1,19

Matriz de risco em 21 de junho de 2021 © DGS

As subidas deram-se tanto a nível nacional como continental face à matriz de risco divulgada pela DGS no passado dia 17 de junho.

Matriz de risco: 17 junho

Incidência pandémica

Nacional: 100,2 casos de infeção por cem mil habitantes

Continente: 100,2 casos

R(t)

Nacional: 1,14

Continente: 1,15

Numa altura em que Lisboa e Vale do Tejo continua a suscitar preocupação ao ser a região com o maior número de novos casos de infeção, a autarquia da capital decidiu reforçar o plano municipal de testagem.

No boletim de hoje da DGS, Lisboa e Vale do Tejo, com 484 infetados, continua a representar quase dois terços (64 por cento) dos novos casos.

O Norte registou 126, o Algarve 69, a região Centro 28, o Alentejo e os Açores com 23 cada e a Madeira três.

Desde o início estão registadas 17068 mortes em Portugal com covid e 865806 infetados. Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais mortos (7241) mas foi no Norte que se registaram mais infetados (343 638).

Testagem reforçada e centros de vacinação com horário alargado em Lisboa

Desta forma, os testes gratuitos à covid-19 nas farmácias de Lisboa vão ser ilimitados e disponíveis a todos os cidadãos, inclusive não residentes na cidade, anunciou, esta segunda-feira, a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, o plano de testagem "deixou de estar limitado a dois testes mensais por morador na cidade de Lisboa, passando a oferecer um número de testes ilimitados, independentemente de ser ou não residente" na capital.

Também em Lisboa, a partir desta segunda-feira, os centros de vacinação passam a ter um horário alargado, com mais um hora de funcionamento "(de 9 para 10 horas diárias)". O objetivo é vacinar 65 mil pessoas todas as semanas.

Para o reforço da vacinação na capital, vai ser reaberto o "Centro Municipal de Vacinação - Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa, que será operado pelas Forças Armadas".

Mais de 200 situações de incumprimento à proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa

Perante o agravamento da situação epidemiológica em Lisboa e Vale do Tejo e devido à prevalência na região da variante Delta, associada à Índia, o Governo decretou a proibição de circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa (AML), entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 desta segunda-feira.

Neste período, a GNR registou 210 situações de incumprimento sem justificação para entrar ou sair da AML.

"A população estava consciente das regras. Apesar do incumprimento, os cidadãos foram colaborantes e voltaram para trás quando pedido", disse à Lusa o capitão, João Gaspar. A operação de fiscalização decorreu de forma tranquila e com a colaboração da população, destacou.

A nível mundial, foram registadas 6567 mortes e 317 517 novos casos nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço diário da AFP

Desde que foram detetados os primeiros casos na cidade chinesa de Wuhan, no final de 2019, morreram pelo menos 3 868 393 mortes em todo mundo, indica a agência de notícias francesa.

No total, mais de 178 401 810 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados no mundo.