Lisboa alarga horários de vacinação para atingir as 65 mil pessoas por semana

Com o aumento do número de novos casos de covid-19, Lisboa decide acelerar a vacinação contra a infeção por SARS-CoV-2. É já a partir de segunda-feira que a autarquia vai alargar o horário dos sete centros municipais de vacinação com o objetivo de vacinar 65 mil pessoas todas as semanas.

Nestes centros "têm sido administradas cerca de 20 mil doses por semana, um número que duplicou na última semana (39 mil), fruto do aumento da disponibilidade de vacinas e de ajustes realizados recentemente no processo de vacinação", refere, em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa. Pretende-se agora triplicar a capacidade de vacinação destes centros, onde já foram administradas mais de 320 mil vacinas.

O objetivo é "conseguir aumentar para cerca de 65 mil por semana o total de vacinas administradas nos Centros de Vacinação de Lisboa, mais do que triplicando o ritmo verificado até à passada semana". Um processo que tem sido feito em "estreita articulação com todas as entidades do SNS e com o Governo", lê-se na nota.

Para alcançar a meta das 65 mil vacinas administradas por semana, a autarquia liderada por Fernando Medina adotou medidas, entre as quais o reforço de recursos humanos.

Diz a Câmara Municipal de Lisboa que os enfermeiros contratados pela autarquia "passarão a desempenhar tarefas realizadas até agora apenas pelos enfermeiros do SNS, reforçando a capacidade operativa do corpo misto de enfermagem e garantindo maior capacidade de resposta, possibilitando mais horas de serviço".

Em julho, centros de vacinação vão funcionar 14 horas diárias, incluindo sábado e domingo

Outra das medidas é o alargamento do horário de funcionamento dos centros municipais de vacinação. A partir da próxima segunda-feira, os centros vão estar em funcionamento "por mais uma hora (de 9 para 10 horas diárias)".

A autarquia pretende depois, "num segundo momento, na primeira semana de julho", ter os centros de vacinação a funcionar 14 horas diárias, das 08:00 às 22:00, incluindo ao sábado e domingo". A câmara diz que "esta medida significa um potencial de mais 15 mil doses ministradas por semana".

Abertura de um processo especial de vacinação para os migrantes

Para o reforço da vacinação na capital, vai ser reaberto o "Centro Municipal de Vacinação - Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa, que será operado pelas Forças Armadas, com um regime de agendamento distinto, significando esta medida um potencial de cerca de mais sete mil vacinas por semana", informa ainda autarquia.

Na nota, a Câmara Municipal indica que "será ainda operacionalizado um processo especial de vacinação para as comunidades migrantes".

Há mais de "12 000 migrantes a aguardar atribuição de número de utente do SNS", pelo que a autarquia "reforçará as equipas do SNS para atender a esta necessidade e, por esta via, concretizar a elegibilidade desta população para o processo de vacinação".