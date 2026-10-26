Madeira Ocean. Para “ver a ilha” é preciso estudá-la: dos voos das freiras à vida no Atlântico profundo

Os 300 cavalos debitados pelos dois motores do semi-rigído da Polícia Marítima dão uma amostra da sua potência assim que a embarcação deixa as águas tranquilas da marina do Porto Santo e se faz ao mar aberto, em direção ao Ilhéu da Cal. A bordo seguem cientistas, operadores de imagem e técnicos especializados em matérias do mar, que por estes dias fazem parte de um conjunto de aproximadamente 200 pessoas que participam numa expedição no âmbito do programa Madeira Ocean. Pertencem a 34 instituições diferentes, que emprestam recursos humanos e know-how para dar corpo ao maior e mais completo levantamento científico realizado até hoje sobre as áreas marinhas da Região Autónoma da Madeira.

Na aproximação ao ilhéu, feita em conjunto com outra embarcação, também repleta de profissionais de diferentes áreas, saltam à vista as dezenas de galerias abertas pelo homem para a extração de cal, processo que só seria interrompido nos anos 70 do século passado. A costa é observada com atenção, à procura de um ponto para desembarque. A ondulação é algo elevada e o grau de preparação de quem está a bordo para fazer o desembarque em segurança não é uniforme – no caso, era necessário saltar do barco em movimento, fora de pé, para uma zona de rocha.

É preciso tomar uma decisão na hora e esta cabe a Paulo Oliveira, coordenador geral do Madeira Ocean e vice-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (o IFCN, da Madeira): assim, uma equipa acabou por sair ali, para análise de dados na zona intertidal (partes da costa que só ficam à superfície durante a maré baixa), e outra seguiu para uma praia rochosa no Porto Santo, onde o desembarque era mais fácil, para uma ação de monitorização e recolha de lixo marinho. Saber adaptar-se às circunstâncias acaba por ser uma regra de ouro nesta expedição, já que o planeamento, por mais elaborado que seja, tem sempre de ter presente que quem dita verdadeiramente as regras do jogo é a própria natureza, as condições atmosféricas e o estado do mar.

“Na verdade, é disso que gosto. Estar no meio da confusão, a procurar soluções. Repare: esta expedição começou a ser preparada há três meses. E logo aí a discussão foi: quando, como e com quem vamos fazer isto? Que especialistas precisamos ter aqui, que meios é que eles precisam e como é que os vamos providenciar? Certo é que um mês antes da expedição, já tínhamos o todo o calendário definido, com as horas de cada ação, a embarcação que ia fazer o transporte, as pessoas que iam estar a bordo, etc, mesmo sabendo que as condições meteorológicas podiam baralhar tudo isso. O importante era ter este esqueleto montado, para depois podermos ‘brincar’ com ele. É um processo bastante dinâmico”, conta Paulo Oliveira, ao DN, antes de destacar a dimensão desta iniciativa.

“Já levo alguns anos disto. Participei, por exemplo, na expedição nas Ilhas Selvagens, em 2015, que também envolveu muita gente [um trabalho que culminou com o alargamento da Reserva Natural para 2677 kms quadrados, transformando-a na maior área marinha de proteção total do Atlântico Norte e da Europa]. Mas não me lembro de uma expedição tão grande em Portugal. O que marca a diferença é a dispersão geográfica. Estamos a ir a muitos sítios, a todas as áreas de interesse, no arquipélago da Madeira, do Porto Santo e das Ilhas Desertas. E, além de cobrirmos todo o arquipélago, o nosso trabalho incide em várias camadas, desde o céu e o estudo das aves marinhas até aos corais de grande profundidade”.

O Programa Madeira Ocean foi estabelecido a 7 de maio de 2026, data em que foi assinado o Memorando de Entendimento entre o Governo Regional da Madeira (representado pelo IFCN, a quem cabe a supervisão de todo o projeto), a Fundação Oceano Azul, a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, e a National Geographic (através do programa Pristine Seas). Tem como objetivo central apoiar a Madeira a proteger de forma efetiva 30% do seu mar até 2030 – incluindo pelo menos 10% em proteção total – dando resposta, com base em dados científicos, a três questões fundamentais enumeradas por Paulo Oliveira: “Estão as nossas áreas marinhas a funcionar? O nível de proteção aplicado a cada uma é o correto? E se quisermos aumentar as áreas marinhas protegidas, onde é que temos potencial para o fazer?”. O programa foi desenhado para quatro anos, com os últimos dois a visarem a implementação de novas medidas de conservação e potenciais propostas de alargamento de reservas e os primeiros dois a servirem para a “aquisição de conhecimento” científico que suporte futuras decisões.

É nesta fase que estamos agora e em que se insere a expedição científica em curso (há uma outra já projetada para 2027, nas Selvagens). Arrancou a 2 de outubro, dividida em cinco etapas (Funchal+Desertas; zona sul da Madeira; crista das Desertas; Porto Santo; zonas norte e oeste da Madeira), e termina a 28 de outubro com a divulgação dos primeiros resultados provisórios dos estudos, que combinam diversas metodologias científicas, desde a utilização de tecnologia robótica não tripulada para monitorizar o mar à superfície e em profundidade, filmando-o e mapeando-o, passando pelo trabalho dos mergulhadores e pela simples observação das espécies a partir de terra.