Luís Mendes Cabral assume esta terça-feira a presidência do INEM

Luís Mendes Cabral vai iniciar esta terça-feira, 4 de novembro, as funções de presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que vai assim substituir Sérgio Janeiro, que estava no cargo desde julho de 2024.Numa nota enviada às redações, o Ministério da Saúde refere ainda que, ao mesmo tempo, António de Eça Pinheiro inicia as funções de vogal do Conselho Diretivo do INEM."A assunção de funções dos dois novos responsáveis do INEM segue-se aos despachos de designação assinados ontem, dia 3 de novembro, pela Ministra da Saúde", pode ler-se na nota.Luís Mendes Cabral é licenciado em Medicina, tendo sido diretor do Serviço de Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada de 2010 a 2012 e é, desde 2017, o responsável clínico do Sistema de Emergência Médica. Além disso, é médico formador e regulador no Serviço regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, anestesiologista e médico da unidade de deslocações e evacuações aéreas, no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira.Por sua vez, António de Eça Pinheiro é licenciado em Economia Agrária e Sociologia Rural pela Universidade do Arizona e Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos da América. Desempenhou os cargos de vogal do Conselho de Administração da MM, Gestão Partilhada, E.P.E. (2015/2017), Vogal do Conselho de Administração da ULSA, Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. (2018/2020), e Vogal do Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E (2021/2024).