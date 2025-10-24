INEM. Cansado de esperar por uma decisão, Sérgio Janeiro colocou férias e levou ministra a antecipar a sua saída

Sérgio Almeida é médico militar e chega ao cargo de diretor do Instituto Nacional e Emergência Médica (INEM), em julho de 2024, numa altura muito "conturbada" - depois de o primeiro convidado de Ana Paula Martins para substituir Luís Meira no cargo, o médico Vítor Almeida, ter decidido que, afinal, já não assumia funções, por não haver garantia de que lhe seriam dadas as condições exigidas. Recorde-se que Luís Meira, nomeado pelo PS, demitiu-se pouco depois de Ana Paula Martins ter sido nomeada, por considerar que esta o teria acusado de não agir no caso polémico dos concursos para helicópteros que deveriam fazer socorro aéreo. Luís Meira considerou que foi o Ministério da Saúde que não deu resposta aos seus emails. A confusão estava instalada, e em pouco mais de dois meses de mandato, Ana Paula Martins ficava sem dois dirigentes do INEM. Acabou por nomear o médico tenente-coronel Sérgio Janeiro, que à data era diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, onde, de 2022 a 2023, ocupou também o cargo de diretor clínico do Serviço de Urgência, segundo mencionava na altura a nota da sua nomeação.Sérgio Janeiro aceitou, mas a nomeação foi feita em regime interino e por apenas 60 dias, já lá vai um ano e três meses. Em outubro do ano passado, o Ministério da Saúde Lançou o concurso obrigatório para fazer o recrutamento para diretor do INEM. Sérgio Janeiro foi um dos candidatos, mas em janeiro e 2025, a CreSap, anulou o concurso por considerar não haver “candidatos com perfil adequado”, em abril voltou a ser lançado novo concurso. E deste já saiu uma short list com três nomes, segundo foi noticiado na altura: Sérgio Janeiro, Luís Cabral, que era diretor do INEM nos Açores, e Nelson Pereira, médico intensivista do Hospital São João, no Porto, que já dirigiu o INEM do Norte.Há dois meses, segundo confirmam ao DN fontes do setor, soube-se que a ministra iria escolher Luís Cabral, precisamente, numa altura, em que o mandato de Sérgio Janeiro, que esteve sob fogo desde novembro do ano passado, após terem ocorrido várias mortes suspeitas de falta de socorro, devido à greve dos técnicos de emergência, começava a “apaziguar” e a “haver alguma estabilidade no instituto” e até “relação entre profissionais e direção do INEM”. Mas a informação de que a ministra iria escolher outro dos candidatos começou a “minar” a atividade.Aliás, a substituição de Sérgio Janeiro chegou a ser noticiada na comunicação social, mas, segundo garantiram ao DN, a ministra Ana Paula Martins “nunca informou o presidente do INEM da sua decisão”. As mesmas fontes garantem que Sérgio Janeiro ter-se-á cansado de esperar pela decisão da tutela e, na última semana, anunciou que iria gozar as férias que não tinha gozado neste ano e três meses, o que piorou a situação, pois ainda não havia despacho de nomeação para Luís Cabral nem perspetivas de este ir a Conselho de Ministros. Mas a ministra teve que antecipar a decisão da saída do médico militar e acabou por o chamar ao ministério na quinta-feira ao final da tarde.Perto das 19:00 do dia 23 Sérgio Janeiro entrou no edifício da João Crisóstomo acompanhado da vogal, que o deverá ficar a substituir até à entrada do novo diretor que deverá ser Luís Cabral, mas antes “arrumou a sua secretária”, disseram-nos, pois sabia o que “iria ouvir da ministra”.Segundo apurou o DN, e conforme avança, na sua edição desta sexta-feira, o jornal Público, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar tinha enviado, um dia antes, uma carta ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, a pedir que esta decisão fosse reconsiderada, mas, na manhã desta sexta-feira, dia 24, no Porto, a ministra confirma a saída de Sérgio Janeiro. Luís Cabral deve ser o senhor que se segue, segundo apurou o despacho da sua nomeação só deverá ir a Conselho de Ministros na primeira semana de novembro, mas a sua escolha já está a ser contestada devido “às falhas detetadas no sistema de emergência médica dos Açores”, as quais estão a ser também auditadas..Ministra da Saúde substitui presidente do INEM