Lontra volta a ser avistada na serra de Sintra. O primeiro registo em várias décadas

Uma lontra (Lutra lutra) foi observada recentemente no Parque da Pena, em Sintra. Trata-se do primeiro registo confirmado desta espécie no interior da Serra de Sintra em várias décadas, revelou esta sexta-feira, 24 de julho, a Parques de Sintra, que realça a importância desta observação para o conhecimento da biodiversidade deste território.O animal foi registado através das câmaras do projeto de fotoarmadilhagem, que observa a fauna selvagem, recolhe informação científica, apoia a gestão e conservação nos espaços e monumentos sob gestão da empresa. Para João Sousa Rego, presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, “nesta fase, ainda não é possível determinar se as imagens captadas desta lontra correspondem a um indivíduo de passagem ou a um animal residente". Ainda assim, o responsável assinala, em comunicado da empresa, que a presença desta espécie "constitui um importante indicador biológico da qualidade dos habitats existentes no Parque da Pena e da boa condição ecológica dos ecossistemas que integram a Paisagem Cultural e o Parque Natural de Sintra-Cascais, evidenciando os resultados do trabalho de conservação que a Parques de Sintra tem vindo a desenvolver.”.Parques de Sintra anuncia investimento de cinco milhões já este ano .Com o registo da lontra, há muito desaparecida na serra de Sintra, João Sousa Rego aproveitou para anunciar que a empresa vai duplicar, este ano, o investimento nas áreas da resiliência climática e a biodiversidade sustentável, "prioridades" da Parques de Sintra. "Vamos dedicar a esta área um investimento de cinco milhões de euros, o dobro do ano passado. Esta verba contempla, necessariamente, a vertente científica, que é fundamental para aprofundar o conhecimento dos ecossistemas, avaliar a eficácia das medidas em curso e apoiar decisões de gestão", revelou o responsável. O programa de monitorização revelou, também, que mamíferos de hábitos noturnos usam com frequência determinados locais no Parque da Pena e na Tapada do Mouco, como texugos, genetas e raposas.Conforme explica a Parques de Sintra, a lontra é um mamífero da família dos mustelídeos, à qual pertencem também espécies como a doninha, o texugo e a fuinha. É referido que esta espécie distribui-se pela Europa Ocidental, Ásia e Norte de África e, em Portugal, tem presença "praticamente contínua de norte a sul do território continental, embora a sua presença no interior da Serra de Sintra não fosse confirmada há muitos anos"..Jovens vão ajudar na gestão florestal e preservação ambiental da Serra de Sintra.Linces "avós, mães e netas" espalham-se pela Península e quebram tabús há 15 anos