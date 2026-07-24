Uma ontra (Lutra lutra) foi detetada no Parque da Pena, em Sintra
Uma ontra (Lutra lutra) foi detetada no Parque da Pena, em SintraFoto: Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML)
Sociedade

Lontra volta a ser avistada na serra de Sintra. O primeiro registo em várias décadas

A monitorização revela, também, que mamíferos de hábitos noturnos usam com frequência determinados locais no Parque da Pena e na Tapada do Mouco, como texugos, genetas e raposas.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

Uma lontra (Lutra lutra) foi observada recentemente no Parque da Pena, em Sintra. Trata-se do primeiro registo confirmado desta espécie no interior da Serra de Sintra em várias décadas, revelou esta sexta-feira, 24 de julho, a Parques de Sintra, que realça a importância desta observação para o conhecimento da biodiversidade deste território.

O animal foi registado através das câmaras do projeto de fotoarmadilhagem, que observa a fauna selvagem, recolhe informação científica, apoia a gestão e conservação nos espaços e monumentos sob gestão da empresa.

Para João Sousa Rego, presidente do Conselho de Administração da Parques de Sintra, “nesta fase, ainda não é possível determinar se as imagens captadas desta lontra correspondem a um indivíduo de passagem ou a um animal residente".

Ainda assim, o responsável assinala, em comunicado da empresa, que a presença desta espécie "constitui um importante indicador biológico da qualidade dos habitats existentes no Parque da Pena e da boa condição ecológica dos ecossistemas que integram a Paisagem Cultural e o Parque Natural de Sintra-Cascais, evidenciando os resultados do trabalho de conservação que a Parques de Sintra tem vindo a desenvolver.”

Parques de Sintra anuncia investimento de cinco milhões já este ano

Com o registo da lontra, há muito desaparecida na serra de Sintra, João Sousa Rego aproveitou para anunciar que a empresa vai duplicar, este ano, o investimento nas áreas da resiliência climática e a biodiversidade sustentável, "prioridades" da Parques de Sintra.

"Vamos dedicar a esta área um investimento de cinco milhões de euros, o dobro do ano passado. Esta verba contempla, necessariamente, a vertente científica, que é fundamental para aprofundar o conhecimento dos ecossistemas, avaliar a eficácia das medidas em curso e apoiar decisões de gestão", revelou o responsável.

O programa de monitorização revelou, também, que mamíferos de hábitos noturnos usam com frequência determinados locais no Parque da Pena e na Tapada do Mouco, como texugos, genetas e raposas.

Conforme explica a Parques de Sintra, a lontra é um mamífero da família dos mustelídeos, à qual pertencem também espécies como a doninha, o texugo e a fuinha. É referido que esta espécie distribui-se pela Europa Ocidental, Ásia e Norte de África e, em Portugal, tem presença "praticamente contínua de norte a sul do território continental, embora a sua presença no interior da Serra de Sintra não fosse confirmada há muitos anos".

Uma ontra (Lutra lutra) foi detetada no Parque da Pena, em Sintra
Jovens vão ajudar na gestão florestal e preservação ambiental da Serra de Sintra
Uma ontra (Lutra lutra) foi detetada no Parque da Pena, em Sintra
Linces "avós, mães e netas" espalham-se pela Península e quebram tabús há 15 anos
Parques de Sintra
Diário de Notícias
www.dn.pt