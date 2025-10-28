Mau tempo. Mulher ferida em Oeiras após ser arrastada pela água e inundação corta túnel do Campo Pequeno

A cidade de Lisboa registou esta terça-feira, 28 de outubro, 66 ocorrências até às 16h00 associadas às condições meteorológicas adversas, sobretudo inundações devido à precipitação, que obrigaram ao corte de trânsito no túnel do Campo Pequeno. Na região Lisboa - excluindo a capital - as ocorrências ascenderam a 136, a maioria das quais cheias e quedas de árvores.De acordo a diretora municipal da Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins, o túnel do Campo Pequeno foi cortado ao trânsito pelas 15h30 no sentido de Entrecampos para o Saldanha, situação que se mantinha pelas 17h25, procedendo-se aos “trabalhos de desentupimento”.Em declarações à Lusa, Margarida Castro Martins perspetivou na altura que “em breve” o túnel do Campo Pequeno seria reaberto à circulação rodoviária.Quanto às 66 ocorrências registadas na capital em resultado do mau tempo, a mesma fonte da Proteção Civil de Lisboa indicou às 16h45 que 16 continuavam ativas e 50 estavam já resolvidas.Por tipologia, a maioria das ocorrências é relativa a inundações, com um total de 52 situações, das quais 20 em espaços privados, segundo dados da Proteção Civil.Há também a registar seis ocorrências de queda de árvores, três de quedas de estruturas e duas de quedas de revestimento, bem como três acidentes rodoviários.Os dados da Proteção Civil de Lisboa têm ainda a indicação quanto à localização das ocorrências pelas 24 freguesias da cidade, com destaque para a do Lumiar (11), Avenidas Novas (10), Belém (6), Arroios (5), Penha de França (5), Santa Clara (5) e São Domingos de Benfica (5).Uma mulher ferida em Oeiras após ser arrastada pela água Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, confirmou entretanto que "uma senhora ficou ferida, está internada", depois de ter sido "arrastada" pela água, na Avenida Infante D. Henrique. Lisboa, Setúbal e Santarém sob aviso laranjaOs distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém estão , desde as 15h41 e até às 21h00, sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à chuva forte e trovoada, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).À semelhança de todo o território de Portugal continental, estes três distritos estavam hoje sob aviso amarelo, o menos grave, mas o IPMA decidiu, entretanto, elevar esse aviso para laranja, segundo um comunicado divulgado pelas 16:18.Na quarta-feira, vão estar sob aviso laranja, entre as 03:00 e as 15:00, os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, de acordo com o IPMA.Além disso, o IPMA colocou todos os 18 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre hoje e quarta-feira em diferentes horários devido às condições meteorológicas adversas.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.