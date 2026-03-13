Linha do Oeste reabre segunda-feira entre Caldas da Rainha e Louriçal

O troço da Linha do Oeste entre as Caldas da Rainha e o Louriçal, que se encontrava fechado devido aos danos provocados pelo mau tempo, reabre na segunda-feira à circulação, informou esta sexta-feira, 13 de março, a Infraestruturas de Portugal (IP).“Estão repostas as condições de circulação na sequência dos danos provocados pelas recentes intempéries”, informou a IP, num comunicado em que anuncia a reabertura do troço ferroviário entre as Caldas da Rainha e o Louriçal, no concelho de Pombal, ambos no distrito de Leiria.A abertura deste troço da Linha do Oeste terá lugar na segunda-feira, “após a conclusão dos trabalhos de reposição das condições de circulação, na sequência dos danos provocados pelas recentes intempéries”, explicou a IP.De acordo com a empresa, as intervenções realizadas “incidiram na recuperação da plataforma de via, que ficou danificada, bem como na reposição das condições de funcionamento de passagens de nível (PN) afetadas pela interrupção do fornecimento de energia elétrica”.Com a reposição das condições de funcionamento das PN, “ficam asseguradas as condições de segurança, sendo essencial o cumprimento da sinalização e das regras de atravessamento, por forma a evitar acidentes”, acrescenta o texto.No comunicado, a IP adianta que, embora a conclusão da empreitada possibilite restabelecer a circulação ferroviária neste troço, “continuarão a decorrer trabalhos ao longo deste segmento da linha, sem comprometer a circulação ferroviária”.. No início do mês, o Governo autorizou a reprogramação dos encargos com a modernização da Linha do Oeste entre Caldas da Rainha e Louriçal, no valor de 6,9 milhões de euros (ME).A portaria, publicada em Diário da República, autoriza a Infraestruturas de Portugal a proceder à reprogramação de encargos até ao montante global de 6.914.377,50 euros, acrescidos de IVA, e determina estes sejam repartidos entre este ano e 2034.A Linha do Oeste liga a estação de Agualva-Cacém, na Linha de Sintra, à estação de Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.