Leia aqui o relatório da inspeção ao elevador da Glória que foi feita no dia do acidente

A última inspeção ao Elevador da Glória foi realizada ontem pela MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda, a empresa que é responsável pela manutenção deste equipamento desde 2019, revela o relatório técnico a que o DN teve acesso. O elevador descarrilou com 38 pessoas a bordo e, até ao momento, foram registados 16 mortos e cinco feridos graves. A maioria das vítimas são estrangeiros de cerca de uma dezena de nacionalidades, segundo foi revelado pelas autoridades.Ao contrário do que chegou a ser noticiado, a manutenção do elevador não foi interrompida com o final do anterior contrato, que expirou a 30 de agosto. Tal como a SIC Notícias adiantou ontem, a Carris celebrou um novo contrato de manutenção, por ajuste direto, para assegurar que o equipamento continuava a ser inspecionado. O documento a que o DN teve acesso comprova que a empresa em causa é a mesma que realizou a manutenção durante os últimos anos, a MNTC - Serviços Técnicos de Engenharia Lda.O documento refere que a inspeção realizou-se às 9h13 e terminou as 9h46. Todos os critérios analisados foram assinalados como estando cumpridos, tendo sido realizada uma inspeção visual. O relatório conclui que o ascensor tinha "todas as condições para a operação".O documento refere que um cabo que teria uma vida útil de 600 dias teria de ser substituído dentro de 263 dias.Veja abaixo o documento: