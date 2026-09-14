Líder da comunidade ucraniana Pavlo Sadokha morre aos 56 anos

O líder da comunidade ucraniana em Portugal, Pavlo Sadokha, morreu neste domingo, 13 de setembro, aos 56 anos. A notícia foi revelada nas redes sociais pela página Ucranianos em Portugal e confirmada pelo Congresso Mundial Ucraniano, de que Sadokha era vice-presidente para a Europa do Sul, sem referência direta à causa da morte, que se terá devido a causas naturais.

Numa mensagem partilhado nas redes sociais, o presidente do Congresso Mundial Ucraniano, Pavlo Grod, descreveu o presidente da Associação dos Ucranianos de Portugal como alguém que "dedicou a sua vida a servir a Ucrânia e o seu povo". E destacou o seu papel na organização de manifestações contra a agressão russa contra a Ucrânia, nos contactos com governantes portugueses e no apoio a quem luta para defender o país, bem como na organização da Marcha pela Paz, realizada todos os anos em Lisboa, e na promoção da cultura e da História da Ucrânia.

Por seu lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiha, disse que Pavlo Sadokha, imigrado há mais de duas décadas, assegurou que "a voz da Ucrânia era ouvida de forma clara, consistente e intransigente em Portugal", graças aos seus "princípios inabaláveis e energia inesgotável". "Perdemos um grande defensor da Ucrânia, um conselheiro de confiança e uma pessoas bondosa e com um coração enorme", concluiu o governante.