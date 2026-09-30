Justiça determina detenção e expulsão de seis migrantes apanhados pela GNR

Seis imigrantes em situação ilegal, detidos pela Guarda Nacional Republicana (GNR) na semana passada, serão expulsos de Portugal e ficarão detidos até à deportação. As medidas de coação foram conhecidas esta quarta-feira, 30 de setembro, após serem ouvidos no Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.

O sétimo imigrante detido na mesma operação ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência (TIR). Em causa estão cidadãos com idades compreendidas entre os 20 e os 47 anos, de várias nacionalidades.

Ao DN, a GNR detalhou que dois são indianos, dois bengalis, uma colombiana e uma brasileira. Já o imigrante que não ficou sujeito a deportação é de Moçambique.

Os imigrantes foram detidos pela GNR durante uma fiscalização dirigida a cidadãos estrangeiros. Foram vistoriados três locais: uma exploração agrícola, uma casa de repouso e um estaleiro de construção civil, "tendo sido detetadas várias situações de permanência ilegal em território nacional".

A Guarda sublinha que "continua a desenvolver ações de fiscalização e controlo, no âmbito das suas atribuições de Autoridade de Fronteira, com vista ao cumprimento da legislação em vigor". Estas detenções ocorrem já no âmbito das novas regras de deportação, que entraram recentemente em vigor. O objetivo do Governo é tornar mais céleres os afastamentos de território nacional.

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