Juiz Manuel Mota Botelho condenado a cinco anos de prisão por recorrer à prostituição de menores
DR
Sociedade

Juiz Manuel Mota Botelho condenado a cinco anos de prisão por recorrer à prostituição de menores

O magistrado fica com pena suspensa por igual período da pena prisão. Foi condenado por nove crimes, um deles agravado.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O juiz conselheiro jubilado Manuel Mota Botelho foi esta quinta-feira, 5 de fevereiro, condenado a cinco anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por nove crimes de recurso à prostituição de menores, um deles agravado.

O juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas estava a ser julgado no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), em Lisboa, por 16 crimes de recurso à prostituição de menores, crimes que terão sido cometidos entre 2019 e 2023 em São Miguel, nos Açores.

De acordo com notícias divulgadas pela SIC e pelo Público, duas das seis alegadas vítimas do juiz tinham apenas 15 anos e todas terão recebido 25 euros por cada ato

image-fallback
Juízes e polícias suspeitos de ligação a rede de prostituição
Açores
Justiça
prostituição de menores
condenação
juiz

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt