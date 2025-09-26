Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Juiz convoca advogados para tentar resolver processos contra a AIMA
Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Juiz convoca advogados para tentar resolver processos contra a AIMA

Magistrado possui mais de 20 mil ações contra a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Vários advogados com alto volume de causas, alguns na ordem dos milhares, foram chamados para audiências especiais esta semana e na próxima
Justiça
AIMA
Tribunais Administrativos
Direitos
