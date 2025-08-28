Jovem detido por suspeita de violação em encontro marcado através de uma aplicação online

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira, 27 de agosto, um homem de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, por suspeita de ser o "presumível autor de um crime de violação de uma cidadã estrangeira, de 21 anos. Crime ocorreu na passada segunda-feira, 25 de agosto, no concelho de Sintra, depois de agressor e vítima terem marcado um encontro numa aplicação online. A detenção surge após denúncia que a jovem apresentou na GNR de Colares, tendo sido ativada a PJ."O agressor e a vítima conheceram-se online uma semana antes, através de uma aplicação de encontros, tendo na referida data combinado encontrar-se presencialmente", explica a polícia de investigação criminal, em comunicado enviado esta quinta-feira (28) às redações.O encontro acabou por acontecer numa "localidade do concelho de Sintra, onde a vítima se encontrava". O suspeito levou a jovem na sua viatura e "acabou por estacionar num parque público das redondezas, onde, sob a ameaça de arma branca a veio a violar", refere a nota da PJ.Durante a investigação, levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, o suspeito foi identificado e foi possível, durante busca domiciliária, apreender a arma utilizada, indica a PJ que destaca "a intervenção do Laboratório de Polícia Científica, através da realização de exames biológicos, que confirmaram a autoria do crime".O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório "de arguido detido" tendo em vista a aplicação das medidas de coação. .Jovem de 17 anos detido por suspeita de violação de uma menor em Barcelos. Estavam ambos de férias em Portugal