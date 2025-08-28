Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jovem detido por suspeita de violação em encontro marcado através de uma aplicação online
Jovem detido por suspeita de violação em encontro marcado através de uma aplicação online

O suspeito, de nacionalidade portuguesa, e a vítima, cidadã estrangeira de 21 anos, conheceram-se através de "uma aplicação de encontros" online. Violação ocorreu na segunda-feira, 25 de agosto.
Susete Henriques
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira, 27 de agosto, um homem de 26 anos, de nacionalidade portuguesa, por suspeita de ser o "presumível autor de um crime de violação de uma cidadã estrangeira, de 21 anos. Crime ocorreu na passada segunda-feira, 25 de agosto, no concelho de Sintra, depois de agressor e vítima terem marcado um encontro numa aplicação online.

A detenção surge após denúncia que a jovem apresentou na GNR de Colares, tendo sido ativada a PJ.

"O agressor e a vítima conheceram-se online uma semana antes, através de uma aplicação de encontros, tendo na referida data combinado encontrar-se presencialmente", explica a polícia de investigação criminal, em comunicado enviado esta quinta-feira (28) às redações.

O encontro acabou por acontecer numa "localidade do concelho de Sintra, onde a vítima se encontrava". O suspeito levou a jovem na sua viatura e "acabou por estacionar num parque público das redondezas, onde, sob a ameaça de arma branca a veio a violar", refere a nota da PJ.

Durante a investigação, levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, o suspeito foi identificado e foi possível, durante busca domiciliária, apreender a arma utilizada, indica a PJ que destaca "a intervenção do Laboratório de Polícia Científica, através da realização de exames biológicos, que confirmaram a autoria do crime".

O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório "de arguido detido" tendo em vista a aplicação das medidas de coação.

Jovem de 17 anos detido por suspeita de violação de uma menor em Barcelos. Estavam ambos de férias em Portugal
