Jovem de 17 anos detido por suspeita de violação de uma menor em Barcelos. Estavam ambos de férias em Portugal

O Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira, 27 de agosto, a detenção de um jovem, de 17 anos, "por suspeita da prática de um crime de violação agravado, sobre uma menor de 15 anos", que ocorreu na semana passada em Barcelos. O crime aconteceu na quinta-feira (21 de agosto), na casa de banho de um café na cidade minhota, informou a PJ, em comunicado, referindo que ao suspeito foi-lhe aplicada uma "medida de coação não detentiva".De acordo com a polícia de investigação criminal, tanto agressor e vítima são cidadãos estrangeiros, não se conheciam e estavam a passar férias no nosso país. "Cruzaram-se pela primeira vez na feira semanal de Barcelos, acompanhados, na altura, por familiares e amigos, passando o suspeito a seguir a vítima, a uma certa distância", indicou a PJ. É explicado que quando "a menor se deslocava às casas de banho públicas" da feira, o suspeito abordou a vítima tendo sugerido irem a um estabelecimento comercial para conversarem.Num café, "um pouco mais afastado da feira, tê-la-á forçado a entrar na casa de banho masculina, forçando-a à prática de ato sexual de relevo", segundo a PJ."Na sequência da denúncia dos factos, inicialmente reportados à Embaixada de França em Portugal, e das diligências de recolha de prova entretanto realizadas, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, foi possível identificar e localizar o suspeito", lê-se na nota. .Homem procurado pela Alemanha detido na zona de Lisboa. É suspeito de 26 crimes de abuso sexual de crianças.Prisão preventiva para homem de 49 anos por suspeita de abuso sexual de quatro menores em Rio de Mouro