Jovem de 17 anos detido por suspeita de violação de uma menor em Barcelos. Estavam ambos de férias em Portugal
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Jovem de 17 anos detido por suspeita de violação de uma menor em Barcelos. Estavam ambos de férias em Portugal

Jovem de 15 anos terá sido forçada, na semana passada, "à prática de ato sexual de relevo" na casa de banho de um café. Foi aplicada "medida de coação não detentiva" ao suspeito, indica a PJ.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

O Departamento de Investigação Criminal de Braga da Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira, 27 de agosto, a detenção de um jovem, de 17 anos, "por suspeita da prática de um crime de violação agravado, sobre uma menor de 15 anos", que ocorreu na semana passada em Barcelos.

O crime aconteceu na quinta-feira (21 de agosto), na casa de banho de um café na cidade minhota, informou a PJ, em comunicado, referindo que ao suspeito foi-lhe aplicada uma "medida de coação não detentiva".

De acordo com a polícia de investigação criminal, tanto agressor e vítima são cidadãos estrangeiros, não se conheciam e estavam a passar férias no nosso país.

"Cruzaram-se pela primeira vez na feira semanal de Barcelos, acompanhados, na altura, por familiares e amigos, passando o suspeito a seguir a vítima, a uma certa distância", indicou a PJ.

É explicado que quando "a menor se deslocava às casas de banho públicas" da feira, o suspeito abordou a vítima tendo sugerido irem a um estabelecimento comercial para conversarem.

Num café, "um pouco mais afastado da feira, tê-la-á forçado a entrar na casa de banho masculina, forçando-a à prática de ato sexual de relevo", segundo a PJ.

"Na sequência da denúncia dos factos, inicialmente reportados à Embaixada de França em Portugal, e das diligências de recolha de prova entretanto realizadas, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, foi possível identificar e localizar o suspeito", lê-se na nota.

Polícia Judiciária
Barcelos
Violação

