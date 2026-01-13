Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Sócrates, antigo primeiro-ministro e principal arguido da Operação Marquês.FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

José Sócrates está outra vez sem advogado

José Preto fora contratado pelo ex-primeiro-ministro para o defender no processo Marquês depois da renúncia de Pedro Delille por "razões deontológicas".
Sofia Fonseca
O advogado José Preto renunciou esta terça-feira à defesa de José Sócrates, avançam a CNN e a TVI.

José Preto fora contratado pelo ex-primeiro-ministro para o defender no processo Marquês depois da renúncia de Pedro Delille em novembro por "razões deontológicas".

O advogado José Preto tinha estado internado na sequência de uma pneumonia e, apesar de já ter tido alta, o arranque do julgamento, esta terça-feira, 13 de janeiro, fez-se com uma advogada oficiosa a defender Sócrates.

Pedro Delille renuncia a defender José Sócrates. "O tribunal fez tudo para hostilizar o meu advogado"

De acordo com a RTP, na comunicação de renúncia, o advogado José Preto escreve ter sido "surpreendido pela decisão de fazer prosseguir os trabalhos da pretensa audiência, com a intervenção de pseudo-defesa oficiosa, na pendência da doença documentada do advogado signatário".

Acusa a presidência do julgamento de ter decidido, com a anuência da "pseudo-defesa oficiosa", de utilizar objetivamente contra o arguido a doença do defensor, inviabilizando gritantemente a defesa material efetiva daquele".

Alega ainda que a pseudo-defesa oficiosa não o contactou a ele ou ao arguido.

"Excedidos todos os limites da decência – a nosso modesto olhar – e não sendo concebível deixar o arguido à mercê destas manobras de redução da defesa a nada, apresenta a renúncia ao mandato, como modo de devolver ao arguido a sua liberdade no restabelecimento dos seus direitos à defesa", diz o documento, segundo cita o site da RTP.

José Preto justifica a decisão com a necessidade de "devolver ao arguido a sua liberdade no restabelecimento dos seus direitos de defesa", por este estar, desde 6 de janeiro, a ser representado por uma advogada oficiosa.

José Sócrates
Operação Marquês
Advogado

