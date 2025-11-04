Pedro Delille renuncia a defender José Sócrates

O advogado Pedro Delille renunciou ao mandato de advogado do ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo Operação Marquês, segundo confirmou aos jornalistas fonte do Tribunal Central Criminal de Lisboa.A renúncia deu entrada na manhã desta terça-feira, 4 de novembro.Pedro Delille defendia o ex-primeiro-ministro há vários anos. Com esta renúncia, José Sócrates fica sem advogado tendo já sido chamado um advogado oficioso para o representar.A sessão agendada para esta terça-feira, destinada à audição de testemunhas, mantém-se.Na quinta-feira passada, 30 de outubro, o tribunal que está a julgar José Sócrates ordenou a participação à Ordem dos Advogados da conduta do advogado do antigo primeiro-ministro, por considerar que esta foi ofensiva dos deveres deontológicos daqueles profissionais. Em causa, o facto de Delille ter chegado atraso por presumir que que a sessão iria começar mais tarde do que o agendado uma vez que a mãe de Sócrates não compareceu, tendo o advogado apresentado na véspera um atestado médico.Já no julgamento, o causídico tentou explicar o atraso ao tribunal e apresentar um protesto, tendo sido impedido de o fazer pela magistrada."Não me vai ralhar", retorquiu Pedro Delille, com a juíza a ripostar que "acabou a brincadeira"..Operação Marquês: Tribunal participa à Ordem conduta do advogado de José Sócrates