José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima.
José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima.FOTO: Paulo Spranger
Sociedade

José Ornelas: “As pessoas que vêm a Fátima não caem do céu, vêm à procura de sentido e esperança”

O bispo de Leiria-Fátima confirma que o convite a Leão XIV para visitar Fátima “está feito” e que o Papa lhe manifestou vontade de visitar. Em entrevista ao DN, o prelado fala de Fátima como “casa da mãe”, lugar de oração pela paz e de acolhimento. José Ornelas admite que 2027, ano dos 110 anos das aparições e dos dez anos da canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta, “poderia ser uma ocasião” para a visita papal.
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Santuário de Fátima
José Ornelas
13 de maio
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