José Manuel Anes agradece apoio após agressão. "Ainda no hospital, mas a recuperar"

José Manuel Anes, 81 anos, agradeceu este domingo, 26 de outubro, o apoio que tem recebido após o ataque de que foi vítima em casa na segunda-feira, 20, alegadamente pela própria filha.Ainda no hospital, mas a recuperar", escreveu o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) no Facebook . "Um grande abraço a todos", rematou.. A filha de José Manuel Anes está detida preventivamente no Hospital Prisional São João Deus, em Caxias, depois de alegadamente ter esfaqueado o pai. Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita"..José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio em casa. Filha é a principal suspeita e já foi detida pela PJ