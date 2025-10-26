Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Manuel Anes.
José Manuel Anes.Carlos Pimentel/Global Imagens
Sociedade

José Manuel Anes agradece apoio após agressão. "Ainda no hospital, mas a recuperar"

A filha está detida preventivamente depois de alegadamente ter esfaqueado o pai.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

José Manuel Anes, 81 anos, agradeceu este domingo, 26 de outubro, o apoio que tem recebido após o ataque de que foi vítima em casa na segunda-feira, 20, alegadamente pela própria filha.

Ainda no hospital, mas a recuperar", escreveu o antigo presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) no Facebook . "Um grande abraço a todos", rematou.

A filha de José Manuel Anes está detida preventivamente no Hospital Prisional São João Deus, em Caxias, depois de alegadamente ter esfaqueado o pai. Segundo a descrição policial, a vítima apresentava "vários ferimentos e lacerações, no abdómen, mãos e pernas, aparentemente provocados por um objeto cortante", bem como "hematomas nos olhos provocados pelos dedos da suspeita".

José Manuel Anes.
José Manuel Anes alvo de tentativa de homicídio em casa. Filha é a principal suspeita e já foi detida pela PJ
esfaqueamento
Violência Doméstica
José Manuel Anes

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt