Jornalistas estrangeiros entregam prémio Personalidade do Ano de 2025 a Marcelo Rebelo de Sousa na sexta-feira

Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal (AIEP) vai entregar o Prémio Martha de la Cal para Personalidade do Ano de 2025 ao ex-presidente português Marcelo Rebelo de Sousa esta sexta-feira, 25 de setembro, no Grémio Literário, em Lisboa. A atribuição da 36.ª edição deste prémio atribuído pelos correspondentes estrangeiros em Portugal a Marcelo Rebelo de Sousa foi anunciado em abril.

Marcelo foi escolhido pela defesa da democracia durante os seus dois mandatos como Presidente da República, e também pela "defesa dos imigrantes". "Ao longo de 2025, ainda como Presidente da República, ele devolveu, depois de consultas ao Tribunal Constitucional, os projetos que alteravam a Lei de Estrangeiros e a Lei da Nacionalidade", sublinhou na altura a AIEP.

Os correspondentes estrangeiros destacaram ainda que "foi uma voz importante do ponto de vista internacional, por ter levantado a voz, tanto em Portugal, quanto em foros internacionais, contra os ataques aos direitos fundamentais e em defesa firme da liberdade de imprensa, no momento em que estava a ser atacada até dentro da Casa Branca". E que "também teve papel relevante no fortalecimento da ligação do país com as nações lusófonas e na divulgação da língua portuguesa".

O prémio é atribuído anualmente desde 1990 pelos jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal e inscritos na AIEP, e já distinguiu personalidades como a pianista Maria João Pires, o escritor José Saramago ou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

O prémio passou a ser denominado Martha de La Cal (1927-2011) em 2012 em homenagem à jornalista norte-americana que trabalhou durante vários anos em Portugal para a revista Time. Foi uma das fundadoras da Associação da imprensa estrangeira há 45 anos.