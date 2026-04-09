IPMA acredita que um tornado atingiu aldeia em Vinhais

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou esta quinta-feira, 9 de abril, à Lusa, acreditar que o fenómeno de vento forte que aconteceu em Vinhais, na terça-feira, foi um tornado, de uma classificação mais baixa.Em declarações à Lusa, Jorge Ponte, meteorologista do IPMA, confirmou ter havido “uma linha de instabilidade, com convexão”, que atingiu a região de Vinhais, proveniente do Interior Centro, com queda de granizo, trovoada e precipitação forte, tendo atingido a acumulação de 13 milímetros, numa hora, neste concelho transmontano. “Sabemos que esse tipo de linhas de instabilidade produzem, por vezes, fenómenos de vento forte. Havia alguns ingredientes que indicavam essa instabilidade. Infelizmente, não temos cobertura do ‘doppler’ nessa região, o radar de Arouca está a mais de 100 quilómetros, portanto não podemos confirmar a fenomenologia do fenómeno, mas pelas imagens e vídeos que foram divulgados podemos confirmar que o cenário mais provável terá sido a ocorrência de um tornado”, afirmou.Quanto à intensidade do tornado, o meteorologista disse que ainda não foi determinada, mas “não terá sido um tornado extremamente forte” ao que tudo indica, podendo ter uma classificação EF1 ou EF1.5, com ventos na “ordem dos 100 a 150 quilómetros por hora [Km/H] ou até superiores”.Na terça-feira, pelas 16:00, um fenómeno de vento extremo levantou telhas de casas e armazéns, chapas de estábulos, painéis solares, partiu árvores e até arrancou castanheiros robustos, com muitos anos, na aldeia da Mofreita, no concelho de Vinhais, distrito de Bragança.O vento causou prejuízos entre os 130 e os 150 mil euros, segundo avançou à Lusa o presidente da câmara de Vinhais.Embora a ciência ainda não permita determinar “onde, quando ou se” este tipo de fenómenos vão acontecer, Jorge Ponte esclareceu que consoante a análise meteorológica é possível perceber “se existem alguns ingredientes que favorecem ou aumentam a probabilidade de ocorrer um fenómeno deste tipo numa determinada área, num determinado tempo”.“Havia alguns ingredientes que favoreciam a possibilidade deste tipo de fenómeno [em Vinhais]”, rematou o meteorologista.Um tornado pode ir do EF0, com ventos a 90 Km/H, até EF5, ultrapassando os 300 Km/H.