No ano passado as ruas da Baixa de Lisboa ficaram com este aspeto

Pub

As ruas lisboetas vão ser iluminadas no dia 1 de dezembro e este ano haverá uma parada com história. Luzes de natal representam investimento de 650 mil euros

O Pai Natal, os duendes e outras figuras características da época natalícia vão desfilar pela primeira vez nas ruas de Lisboa. A primeira parada acontece a 1 de dezembro, no mesmo dia em que as luzes de natal são inauguradas pelo presidente da câmara às 18.00, no Terreiro do Paço.

A 2 e 3 de dezembro haverá três paradas diárias, "que percorrerão a baixa de Lisboa, o chiado ou o bairro alto e farão paragens em lojas históricas" o objetivo é cativar as pessoas a acompanhar a parada, levando-as "a conhecer o comércio da cidade, uma vez que existem muitas lojas com história que as pessoas não conhecem", explicou ao DN Carla Salsinha, presidente da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

A iluminação das ruas lisboetas, à semelhança do ano passado, tem "a preocupação de iluminar não só as zonas centrais que tradicionalmente eram iluminadas na cidade, mas também iluminar outras zonas com prevalência comercial para a dinamização do comércio", anunciou Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numa conferência de imprensa onde foi divulgada a programação de Natal e Ano Novo prevista para a cidade.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Este ano, uma vez que já terminaram as obras na Avenida Fontes Pereira de Melo e na Avenida da República estas serão também iluminadas.

Apesar do número de ruas iluminadas ser elevado o custo será inferior ao do ano passado: um investimento de 650 mil euros (menos 110 mil). Além disso as lâmpadas utilizadas serão de iluminação Led, o que reduz o consumo de eletricidade em 80 %, segundo o presidente.

A Árvore de Natal do Terreiro do Paço terá 30 metros de altura e 86 mil lâmpadas. A do Rossio será menor, mas em contrapartida este espaço recebe o Mercado de Natal.