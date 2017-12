Pub

Espanhol tem mandado para cumprir 12 anos de prisão. Estava a tentar embarcar para Marrocos com passaporte falso.

Luciano Nuñez Garcia, que andava fugido há anos das autoridades, foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando tentava embarcar na quinta-feira para Marrocos com um passaporte falso.

De acordo com o Jornal de Notícias, o espanhol é líder de um cartel internacional de droga e tinha um mandado para cumprir 12 anos de prisão, sentença aplicada depois de ter sido apanhado com 2,6 toneladas de cocaína, avaliada em 86 milhões de euros, e 70 quilos de haxixe.

Também conhecido como Nano, o traficante, de 40 anos, tencionava viajar para Casablanca, tendo apresentado um passaporte peruano, o que levantou as suspeitas do SEF.

O JN adianta que o homem não resistiu à detenção, tendo sido já apresentado a um tribunal de turno do Porto. Deverá ser extraditado nos próximos dias.