Instituições de Ensino Superior podem aumentar em 5% vagas dos cursos

As instituições de ensino superior vão ter mais autonomia para gerir as vagas dos seus cursos, podendo aumentar em 5% os lugares e reutilizar vagas não ocupadas, revelou esta quarta-feira, 10 de dezembro, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).O Ministério da Educação decidiu mudar as regras de atribuição de vagas para os alunos que se candidatem ao ensino superior já no próximo ano letivo, dando às instituições "mais autonomia" para definir quantos lugares quer disponibilizar, revela a tutela.As vagas de cada curso só serão conhecidas em 16 de fevereiro, mas a tutela anunciou hoje que as instituições vão poder aumentar em 5% os lugares disponíveis, em comparação com os disponibilizados este ano.