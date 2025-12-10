Conheça o calendário das provas do ensino básico e dos exames nacionais do secundário para 2026

O calendário das provas do ensino básico e dos exames nacionais do secundário para o ano letivo 2025-2026 foi publicado na terça-feira, 9 de dezembro. O despacho, assinado pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, "aprova o calendário, para o ano letivo de 2025-2026, das provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), das provas finais do ensino básico, das provas de equivalência à frequência do ensino básico, dos exames finais nacionais do ensino secundário e das provas de equivalência à frequência do ensino secundário". Uma calendarização que visa "assegurar que a concretização do processo de avaliação externa ocorre de forma equilibrada, proporcionando aos alunos as melhores condições para a realização das provas, que são essenciais para o apoio ao ensino e à aprendizagem", lê-se no documento.No que diz respeito às provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), de 27 de maio a 9 de junho, os alunos do 4º ano realizam a prova de Educação Artística. "Na prova ModA de Educação Artística, a escola deve garantir, sempre, que todos os alunos realizarão as provas no mesmo dia", lê-se no despacho. Já a prova de Português está marcada para 2 de junho e a de Matemática para 5 de junho.Os alunos do 6º ano têm a 29 de maio a prova de Inglês, a 3 de junho a de Português e a 8 de junho a de Português. Em relação às provas finais do Ensino Básico, o despacho determina que a primeira fase é a 17 de junho, com os alunos do 9º ano a realizarem, nessa data, a prova de Português às 09h30 (turno 1) e às 12h00 (turno 2). Na segunda fase, a 22 de junho, os alunos do 9º ano têm prova de Matemática às 09h30 (turno 1) e às 12h00 (turno 2). A afixação de pautas para estas duas fases está agendada para 14 de julho, sendo que a 6 de agosto são afixados os resultados dos processos de reapreciação.Ainda em relação às provas finais do Ensino Básico, está marcada para 16 de julho a prova de português do 9º ano (09h30) e para 20 de julho a de Matemática, também às 09h30. Sobre a calendarização dos exames finais nacionais do ensino secundário, o despacho publicado em Diário da República, em vigor a partir desta quarta-feira, estipula que, na primeira fase, os alunos do 12º ano vão realizar, a 16 de junho, o exame de Português (09h30) e, no mesmo dia, os alunos do 11º ano vão fazer o exame de Economia A.A 17 de junho, os alunos do 11º ano têm o exame de Geometria Descritiva A (09h30). No mesmo dia, mas às 11h00, realizam-se os exames deste ano de escolaridade referentes às disciplinas de Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Latim e Mandarim.Os alunos do 11º ano vão prestar provas a Biologia e Geologia no dia 18 de junho e a Geografia A no dia 19 de junho. Já a 22 de junho, realizam os exames de História B, História da Cultura e das Artes e de Literatura Portuguesa. Nesse mesmo dia, os alunos do 12º ano têm marcado o exame de História A.A 23 de junho, os alunos do 11º ano têm exames de Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Inglês. No mesmo dia, realiza-se o exame do 12º ano de Matemática A.No dia 25 de de junho está marcado o exame do 11º ano de Física e Química A e a 26 de junho o exame de Desenho A para o 12º ano e de Filosofia para o 11º ano. A afixação de pautas está marcada para 14 de julho e os resultados dos processos de reapreciação devem ser conhecidos a 6 de agosto. No que se refere à segunda fase dos exames nacionais, estes começam a 16 de julho com Português para os alunos do 12º ano e de Geografia A para os estudantes do 11º ano. A 17 de julho é a vez dos exames do 11.º ano de Física e Química A, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim No dia 20 de julho, realiza-se o exame do 12º ano de Matemática A. No mesmo dia, os alunos do 11º ano têm agendados os exames de Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.A 21 de julho é a vez dos alunos do 12º ano realizarem o exame de História A e os estudantes do 11º ano efetuarem os exames de Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim. Por fim, a 22 de julho, estão agendados os exames de Desenho A para o 12º ano e de Inglês para o 11º ano. Nesta segunda fase, a afixação das pautas está marcada para 5 de agosto e a afixação dos resultados dos processos de reapreciação para 28 de agosto.Veja aqui todas as provas e exames para o ano letivo 2025-2026