Decisão sobre inquéritos disciplinares a dois elementos do INEM ainda não é conhecida.
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Sociedade

Inquéritos INEM. Ministério Público arquivou todos os casos de mortes suspeitas por falta de socorro

Quase um ano e meio depois das mortes ocorridas durante a greve dos técnicos do INEM em novembro de 2024, Ministério Público confirma ao DN que os seis casos investigados foram arquivados, mesmo aqueles que a Inspeção Geral das Atividades em Saúde considerou que desfecho fatal poderia ter sido evitado. INEM diz que não foi notificado.
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