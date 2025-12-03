Infarmed está a analisar eventual comparticipação de medicamentos para obesidade

O Infarmed está a analisar a possibilidade de comparticipação de medicamentos para tratamento da obesidade, anunciou esta quarta-feira, 3 de dezembro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter feito esta semana novas recomendações sobre a doença.“Tem de ser avaliado pelos peritos e tem de estar dentro das indicações definidas pela DGS para situações consideradas graves, onde se comprove que há o tal custo-efetividade”, disse Ana Paula Martins, depois de se ter vacinado contra a gripe e covid-19, numa farmácia em Porto Salvo, no concelho de Oeiras.A OMS recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes e perda de peso para tratar a obesidade, que afeta mil milhões de pessoas em todo o mundo.A OMS defende que estes tratamentos, usados para tratar a diabetes e a obesidade, sejam universalmente e financeiramente acessíveis."É uma recomendação que, quer o Infarmed, através dos peritos que avaliam os medicamentos e as suas implicações, quer a Direção-Geral da Saúde, que olha para os processos assistenciais integrados na área da obesidade, naturalmente terão em linha de conta, dentro do que são as indicações técnicas e as necessidades das pessoas que vivem com obesidade e que têm de ter uma atenção particular", disse a ministra.Por sua vez, a diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, lembrou que a DGS já elaborou o percurso de cuidados para a pessoa com obesidade e que já há um despacho governamental que abre a possibilidade da comparticipação de fármacos para a obesidade, lembrando que o Infarmed está a fazer um estudo sobre a matéria."Esta abordagem está a ser estudada pelo Infarmed (…) e temos de aguardar. (…) Tudo o que fazemos tem de ser muito ponderado e assegurando, não só o que é melhor para os cidadãos, mas também o que é a sustentabilidade pública", afirmou..Obesidade. Aprovado novo modelo de cuidados integrados e estudo para comparticipação de medicamentos a doentes\n.Obesidade atinge quase 30% dos adultos em Portugal. Associações querem acabar com o medo de pedir ajuda