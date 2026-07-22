Infarmed dá parecer negativo a medicamentos inovadores para doença de Alzheimer

A ministra da Saúde revelou esta quarta-feira, 22 de julho, que o parecer do Infarmed sobre a eventual comparticipação de novos medicamentos para o Alzheimer, já aprovados na Europa, é negativo porque "não apresenta valor terapêutico acrescentado".A decisão anunciada pela ministra Ana Paula Martins surgiu após um alerta lançado pela associação Alzheimer Portugal sobre a necessidade de comparticipação pelo Estado de medicamentos inovadores, que a organização considera serem capazes de modificar o curso da doença e de retardar, com ganhos ao nível da capacidade cognitiva, a funcionalidade e o dia a dia da vida destes doentes.Ana Paula Martins falava na sessão de abertura do evento “Doença de Alzheimer: Momento de Agir” que decorre esta quarta-feira na Assembleia da República.A ministra da Saúde acrescentou, sem enumerar, que a mesma decisão negativa já foi tomada por outros países, que não enumerou..Doentes querem novos medicamentos para Alzheimer comparticipados