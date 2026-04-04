Incêndio num prédio em Arroios obriga a evacuação e corte de trânsito em Lisboa
FOTO: Maria João Gala / Global Imagens (Arquivo)
Sociedade

Incêndio num prédio em Arroios obriga a evacuação e corte de trânsito em Lisboa

Fogo na rua Morais Soares terá começado numa churrasqueira e foi dado como extinto menos de uma hora após o alerta. Não há registo de feridos.
Nuno Tibiriçá
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Um incêndio deflagrou na tarde deste sábado, 4 de abril, num edifício localizado na Rua Morais Soares, em Lisboa, obrigando à evacuação do prédio e ao corte do trânsito na zona. O alerta foi dado às 17h05 e mobilizou meios de emergência para o local. Cerca de 45 minutos depois, às 17h51, o fogo foi considerado extinto.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, “à partida, não há feridos” a registar, apesar do aparato provocado pela ocorrência. De acordo com informações avançadas pela SIC Notícias, o incêndio terá tido origem numa churrasqueira instalada no edifício, embora as causas ainda estejam a ser apuradas.

Durante a operação, rua Morais Soares teve o trânsito cortado, confirmou fonte policial à agência Lusa, para permitir a atuação dos meios de socorro em segurança. Entretanto, a situação já se encontra normalizada.

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