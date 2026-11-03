Incêndio em Fornos de Algodres atinge terrenos agrícolas e mobiliza mais de 200 bombeiros; veja as imagens
Um incêndio rural que deflagrou na noite de segunda-feira, 2 de novembro, na localidade de Maceira, no concelho de Fornos de Algodres, distrito da Guarda, atingiu zonas de mato e terrenos agrícolas, tendo as chamas chegado perto de habitações na localidade de Fonte Fria.
Na manhã desta terça-feira, 3, o combate ao fogo mobilizava 247 operacionais, apoiados por 66 veículos e quatro meios aéreos. As informações foram avançadas pela Agência Lusa.
"O fogo andou perto das casas na Fonte Fria, mas conseguiu-se controlar e a situação estava dada como dominada ao final da noite. Só que houve depois alguns reacendimentos", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote.
O alerta foi dado pelas 22h50 de segunda-feira. Apesar de ter chegado a estar controlado, o incêndio sofreu uma forte reativação durante a noite,obrigando ao reforço dos meios de combate, incluindo equipas apeadas e meios aéreos, que começaram a operar pelas 9h00.
O autarca alertou ainda para a influência do vento na evolução das chamas. "Diria que do nosso lado a coisa está relativamente controlada, porque o vento está a soprar para o lado da Matela [concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu]. O que não quer dizer que se houver uma alteração de ventos não possamos vir a ter problemas", afirmou.