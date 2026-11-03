Bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções em Fornos de Algodres.
Bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções em Fornos de Algodres.Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Sociedade

Incêndio em Fornos de Algodres atinge terrenos agrícolas e mobiliza mais de 200 bombeiros; veja as imagens

Fogo começou na noite de segunda-feira, chegou a ameaçar habitações e sofreu vários reacendimentos. Mais de 240 operacionais foram mobilizados para combater as chamas no distrito da Guarda.
Nuno TibiriçáLusa
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Um incêndio rural que deflagrou na noite de segunda-feira, 2 de novembro, na localidade de Maceira, no concelho de Fornos de Algodres, distrito da Guarda, atingiu zonas de mato e terrenos agrícolas, tendo as chamas chegado perto de habitações na localidade de Fonte Fria.

Na manhã desta terça-feira, 3, o combate ao fogo mobilizava 247 operacionais, apoiados por 66 veículos e quatro meios aéreos. As informações foram avançadas pela Agência Lusa.

Alerta foi dado na noite da última segunda-feira, 2 de novembro.
Alerta foi dado na noite da última segunda-feira, 2 de novembro.Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Apesar de ter chegado a estar controlado, o incêndio sofreu uma forte reativação durante a noite,
Apesar de ter chegado a estar controlado, o incêndio sofreu uma forte reativação durante a noite, Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

"O fogo andou perto das casas na Fonte Fria, mas conseguiu-se controlar e a situação estava dada como dominada ao final da noite. Só que houve depois alguns reacendimentos", explicou à agência Lusa o presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote.

O alerta foi dado pelas 22h50 de segunda-feira. Apesar de ter chegado a estar controlado, o incêndio sofreu uma forte reativação durante a noite,obrigando ao reforço dos meios de combate, incluindo equipas apeadas e meios aéreos, que começaram a operar pelas 9h00.

Imagens do fumo deflagrado na manhã desta terça-feira, 3 de novembro.
Imagens do fumo deflagrado na manhã desta terça-feira, 3 de novembro.Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote disse que as chamas estão "relativamente controlada".
Presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote disse que as chamas estão "relativamente controlada".Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

O autarca alertou ainda para a influência do vento na evolução das chamas. "Diria que do nosso lado a coisa está relativamente controlada, porque o vento está a soprar para o lado da Matela [concelho de Penalva do Castelo, distrito de Viseu]. O que não quer dizer que se houver uma alteração de ventos não possamos vir a ter problemas", afirmou.

Duzentos bombeiros e três meios aéreos estiveram mobilizados em Fornos de Algodres.
Duzentos bombeiros e três meios aéreos estiveram mobilizados em Fornos de Algodres.Foto: MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Bombeiros combatem um incêndio de grandes proporções em Fornos de Algodres.
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