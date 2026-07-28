Casas ameaçadas pelo fogo em Aldeia do Freixo, concelho de Almeida

O fogo em Aldeia do Freixo, concelho de Almeida, no distrito da Guarda, está a ameaçar habitações.As chamas estão muito perto de uma bomba de combustível, o que constitui um perigo para a população. .Há várias estradas cortadas, incluindo a autoestrada A25 e a Estrada Nacional (EN) 16.O fogo deflagrou pelas 13:51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.No combate às chamas estão dez meios aéreos, 627 operacionais e 187 veículos.Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.