Casas ameaçadas pelo fogo em Aldeia do Freixo, concelho de Almeida
MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
Sociedade

Casas ameaçadas pelo fogo em Aldeia do Freixo, concelho de Almeida

Há várias estradas cortadas, incluindo a A25 e a Estrada Nacional 16. No combate às chamas estão dez meios aéreos, 627 operacionais e 187 veículos.
David Pereira
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O fogo em Aldeia do Freixo, concelho de Almeida, no distrito da Guarda, está a ameaçar habitações.

As chamas estão muito perto de uma bomba de combustível, o que constitui um perigo para a população.

Há várias estradas cortadas, incluindo a autoestrada A25 e a Estrada Nacional (EN) 16.

O fogo deflagrou pelas 13:51 de segunda-feira no Rochoso (Guarda) e continua a lavrar nos limites dos concelhos da Guarda, Almeida e Sabugal.

No combate às chamas estão dez meios aéreos, 627 operacionais e 187 veículos.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, cinco bombeiros sofreram ferimentos ligeiros na noite de segunda-feira enquanto combatiam as chamas.

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