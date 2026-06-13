Incêndio em Aljustrel está a ser combatido por mais de 100 operacionais

Um incêndio no concelho de Aljustrel chegou este sábado, 13 de junho, a obrigar ao corte do trânsito no troço da Estrada Nacional 2 (EN2) entre Aljustrel e Ervidel. O fogo está a ser combatido por mais de 100 bombeiros. Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR, citado pela Lusa, confirmou que o troço se encontrava interditado "desde cerca das 16h". Também teve de ser cortada a Estrada Municipal 527 (EM527), que liga as localidades de Corte Vicente Anes e São João de Negrilhos, ambas também no concelho de Aljustrel.Entretanto, a Câmara de Aljustrel atualizou a informação através do Facebook, informando que "já existem condições para que possam ser reabertas todas as estradas que estavam encerradas". Já se pode, assim, circular na N2, entre Aljustrel e Ervidel, a nas vias que ligam Ervidel a Montes Velhos e Corte Vicente Anes a Montes Velhos", explica a autarquia.Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, citada pela Lusa, explicou que o fogo, para o qual foi dado alerta às 14h04, consome uma área de pasto e mato junto à localidade de Corte Vicente Anes, concelho de Aljustrel.O combate às chamas mobilizava, às 18h40, um total de 109 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 41 veículos e três meios aéreos..Portugal entra em dias críticos de calor e área ardida já é o dobro face a maio do ano passado.UE vai destacar 60 bombeiros e duas aeronaves para combater incêndios em Portugal