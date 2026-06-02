UE vai destacar 60 bombeiros e duas aeronaves para combater incêndios em Portugal

A União Europeia (UE) vai destacar em Portugal duas aeronaves ligeiras e 60 bombeiros entre 16 de julho e 31 de agosto, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para apoio ao combate dos incêndios rurais.Estes meios foram anunciados esta terça-feira, 2 de junho, no âmbito da apresentação, em Bruxelas, do dispositivo que será mobilizado este verão.A comissária europeia para a Preparação e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, afirmou em conferência de imprensa que se trata do dispositivo de combate a incêndios da UE “mais ambicioso e melhor coordenado de sempre”. “Baseia-se num princípio simples: quando ocorre uma catástrofe, somos mais fortes quando atuamos em conjunto”, vincou.No total, serão preposicionados 777 bombeiros em seis países considerados de “alto risco” — Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia e Chipre —, um número superior aos quase 650 que tinham sido mobilizados no ano passado.No caso português, serão destacados 60 bombeiros: um contingente de 20 provenientes da Letónia que estará em solo luso entre 16 e 31 de julho; e outro de 40 bombeiros oriundos de Malta que estará mobilizado entre 1 e 31 de agosto.O objetivo destas equipas estrangeiras será “manterem-se preparadas para ajudar os bombeiros nacionais se a dimensão de um incêndio ultrapassar a capacidade de resposta de um país”, indica o executivo comunitário.Já no ano passado Portugal tinha acolhido um contingente de 20 bombeiros da Letónia, que estiveram preposicionados em Trancoso entre 1 e 15 de agosto, e duas equipas de 20 bombeiros de Malta, posicionadas em Almeirim entre 16 de agosto e 15 de setembro.Além destes operacionais, a UE vai também posicionar em Portugal a partir desta terça-feira duas aeronaves ligeiras, tal como aconteceu num ano passado, e um total de 22 aeronaves e cinco helicópteros mobilizados em todo o continente.