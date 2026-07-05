Incêndio de Vouzela continua ativo com uma das frentes dominada

O incêndio que lavra há três dias em Vouzela continua ativo, com uma frente de fogo maioritariamente em consolidação e a outra dominada, mobilizando ainda 1.200 operacionais e centenas de meios terrestres, segundo a Proteção Civil.Numa das frentes, o incêndio está “80% dominado, em consolidação e vigilância, e 20% ativo, com intensidade moderada”, disse este domingo, 5 de julho, de manhã à Lusa o comandante regional de Emergência e Proteção Civil Simão Velez.O responsável salientou que permanecem “alguns pontos com potencial para reativação forte”.Quanto à segunda frente do incêndio, encontra-se já “100% em consolidação e vigilância”, acrescentou.De acordo com a informação disponível na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão envolvidos no combate às chamas 1.200 bombeiros, apoiados por 407 meios terrestres.O incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu, começou às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra, tendo-se propagado depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, no mesmo distrito, e ao de Águeda, no distrito de Aveiro.Atualmente, a área ardida na sequência deste incêndio já ultrapassa os 10 mil hectares, segundo os dados oficiais..Governo admite prolongar estado de alerta na próxima semana devido ao calor extremo.Sete distritos continuam este domingo sob aviso vermelho devido ao calor