Parte do material apreendido pela PJ.Foto: DR
Incitamento à violência, armas e munições. Membros do 1143 indiciados por 94 crimes

Detidos começaram a ser identificados em tribunal ontem ao fim da tarde, devendo hoje ser conhecidas as medidas de coação. O atual líder do grupo, Gil ‘Pantera’, está indiciado por um total de 12 crimes. O agente da PSP detido, que trabalha na Esquadra da Bela Vista, e o sargento da Força Aérea, estão indiciados pelos crimes de detenção de arma proibida, discriminação e incitamento ao ódio à violência.
