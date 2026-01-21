Incitamento à violência, armas e munições. Membros do 1143 indiciados por 94 crimes

Os 37 detidos do grupo 1143 na operação levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ) estão indiciados por um total de 94 crimes, a maioria dos quais de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, mas também posse de armas proibidas, ofensa à integridade física qualificada e Gil 'Pantera', o atual líder foi o mais indiciado: 12 no total. O Ministério Público (MP) imputa nove coautorias de crimes de incitamento ao ódio e à violência, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de roubo.O agente da PSP, que prestava serviço na Esquadra da Bela Vista, em Setúbal, e o sargento da Força Aérea estão ambos indiciados pelos crimes de detenção de arma proibida (uma soqueira metálica) e pela coautoria de crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência. As soqueiras foram apreendidas pelas autoridades nas buscas de terça-feira. O militar tinha também em sua casa nove escudos antimotim, com o número 1143 inscrito, que foi usado num vídeo promocional do grupo, no qual vários elementos vestidos de preto e com balaclavas no rosto marchavam com palavras de ordem, tais como “Somos o escudo e a espada da Nação” e “Estamos em guerra contra o sistema e já não é uma guerra de palavras”, numa demonstração, no entender do MP, das suas características paramilitares e objetivos bélicos. Está indiciado pelos mesmos crimes que o polícia. Ambos, alega o MP, tinham uma participação regular nas atividades do grupo, que as autoridades consideram ser uma associação criminosa.Numa das escutas telefónicas que foi integrada no processo,o líder Gil 'Pantera' diz que o grupo “tinha” de se tornar uma “milícia”. O MP refere que este era mesmo um dos objetivos: estarem preparados para uma possível “guerra racial”.Em maio do ano passado, o grupo inaugurou um bunker na zona de Setúbal, utilizado para a prática do desporto. Entre setembro de 2024 e junho de 2025, a PJ tem provas da realização de ações de treino “destinadas à preparação da cogitada milícia”. Tudo foi filmado em partilhado em grupos do Telegram e também publicamente na rede social X (antigo Twitter). Os vídeos foram editados com música e uma voz com os dizeres “resistência não é vida, não é morte, a resistência é luta e se não estamos dispostos a lutar tão pouco merecemos viver”. Em relação a armas de fogo, foi encontrada uma arma de calibre 7.62mm na casa de Paulo Martins, com a alcunha Máquinas. Este indivíduo é também conhecido na rede social por fazer ameaças a imigrantes e jornalistas. Já na casa de Rúben Morgadinho, residente em Faro, a Judiciária encontrou nas buscas um estojo de cor preta contendo uma arma de fogo modificada do tipo “canos serrados” com duplo cano e seis cartuchos. Ainda foram encontradas munições na casa de outros arguidos. Em praticamente todas as buscas, foi apreendido farto material de propaganda nazi e fascista, como fotos do ditador português António Salazar. A investigação, titulada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, mostra ainda que, mesmo da prisão, Mário Machado continuava a emitir ordens ao grupo, com planeamento de uma nova campanha xenófoba contra cidadãos muçulmanos. Machado tinha acesso a telemóveis a partir da sua cela e liberdade para fazer os contactos com a organização.De acordo com o MP, Mário Machado reergueu o 1143 - que tinha nascido em 2001 na claque Juve Leo -, assumindo a liderança e organizando uma cadeia hirárquica estruturada, com Gil Pantera, Paulo Magalhães e Bruno Araújo, que se apelidavam como “Os Quatro Mosqueteitos”. A estrutura cresceu e, nesta altura, tinha cerca de 20 núcleos por todo o país, na Suíça e em França.Até ao fecho desta edição, os arguidos estavam a ser identificados em tribunal, com os respetivos advogados já informados sobre os factos de que crimes são indiciados, ficando para esta quinta-feira a definição de possíveis medidas de coação.amanda.lima@dn.ptvalentina.marcelino@dn.pt.Grupo neonazi 1143 alvo de mega operação da PJ. Há 37 detidos, entre os quais um agente da PSP de Setúbal e um sargento da Força Aérea.O que fez o neonazi Mário Machado e o que é o grupo 1143, sob suspeita de ser uma organização criminosa?