Em nenhum dos distritos do país o valor das prestações pagas é superior ao das contribuições.
Em nenhum dos distritos do país o valor das prestações pagas é superior ao das contribuições. Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Imigrantes representam 17,6% dos contribuintes da Segurança Social

A Segurança Social vai lançar um dashborad, com atualização mensal, dos valores pagos pelos trabalhadores imigrantes, bem como o valor das prestações que recebem.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
Economia
Segurança Social
Mercado de trabalho
edição impressa
Brasileiros em Portugal

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt