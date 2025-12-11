IGAS abre processo de averiguação ao Hospital São Francisco Xavier no caso do doente encontrado morto na rua

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde abriu um processo de averiguações ao Hospital São Francisco Xavier na sequência da descoberta de um corpo nas imediações daquela unidade hospitalar, que se veio a confirmar ser de um utente.Na quarta-feira, 10 de dezembro, este organismo já havia informado que pedira informações ao hospital para decidir se abriria ou não um processo, o que se veio a confirmar esta quinta-feira, 11.A Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental (ULSLO), que integra a unidade hospitalar situada no Restelo, confirmou ao final da tarde de quarta-feira que o corpo encontrado nessa manhã com pulseira do Hospital de São Francisco Xavier é de um utente que deu entrada no Serviço de Urgência desta ULS no dia 14 de novembro.E, comunicado, a ULSLO explicou que no momento do episódio da urgência o utente se “encontrava orientado e autónomo – e por isso sem necessidade de pulseira de localização”, acrescentando que "o facto de não responder a nova chamada para observação" fez "os serviços tentarem contactar telefonicamente o utente e o contacto de referência, mas sem sucesso. Perante isso, foi feita notificação junto da PSP e foi considerado o abandono do SU pelo utente”.O cadáver foi encontrado junto à Estrada do Forte do Duque, que ladeia o hospital, por elementos da DIC, que se encontravam a fazer serviço de manutenção (mudança de lâmpadas). .Hospital S. Francisco Xavier confirma que corpo encontrado pela polícia era de utente que entrou na urgência a 14 de novembro