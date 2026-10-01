IGAS abre inquérito a mortes de lar em Estremoz com surto de gripe A

A inspeção-geral da saúde abriu um inquérito para avaliar a resposta prestada aos utentes do lar de idosos de Estremoz, na sequência de um surto de gripe A que já provocou a morte a seis pessoas.

Numa resposta enviada à Lusa, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) explica que o inquérito pretende avaliar tanto a resposta assistencial como a organizacional e foi instaurado na quarta-feira.

O inquérito pretende também averiguar aspetos como o acompanhamento clínico dos utentes do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Veiros, em Estremoz, distrito de Évora, a prevenção e controlo de infeção, a referenciação para cuidados hospitalares e a articulação entre a instituição e as entidades de saúde envolvidas.

Na terça-feira, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) confirmou a morte de um dos três utentes que ali estavam internados, elevando para seis o número total de óbitos.

A ULSAC acrescentou que foi confirmada neste utente a infeção por vírus Influenza A.

Quatro utentes do lar morreram no hospital e dois nas instalações do lar.

Na nota, a ULSAC informou que o Departamento de Saúde Pública mantém o acompanhamento epidemiológico da situação, incluindo a verificação do cumprimento das medidas de controlo de infeção, higienização, isolamento e utilização de equipamentos de proteção individual.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) também já tinha instaurado um inquérito às mortes destes utentes, não tendo sido, até agora, constituídos arguidos.