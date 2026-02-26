Homicida procurado no Brasil detido em Vila Franca de Xira

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira, 26 de fevereiro, que localizou e deteve em Vila Franca de Xira um homem, de 50 anos, "cidadão estrangeiro", que era procurado pelas autoridades do Brasil pelo crime de homicídio, no âmbito do cumprimento de um mandado de detenção internacional.Os factos remontam a março de 2011 e ocorreram numa cidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, "quando, o agora detido, motorista profissional, conduzia um veículo pesado de mercadorias e não obedeceu a uma ordem de paragem dada pela polícia", explica a PJ, em comunicado. Na altura, "circulava a uma velocidade acima do limite permitido, passando um sinal vermelho", tendo colidido "com um motociclo, causando a morte imediata ao condutor e por esses facto está condenado na pena de prisão de seis anos", adianta a nota.De acordo com a PJ, o detido "encontrava-se em Portugal há cerca de cinco anos, em situação regular, e trabalhava como motorista profissional, numa empresa de transportes de mercadorias".A polícia portuguesa refere que o homem vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação..Almada. PJ detém ex-polícia procurado no Brasil por tráfico de droga