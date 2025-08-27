Homem procurado pela Alemanha detido na zona de Lisboa. É suspeito de 26 crimes de abuso sexual de crianças

Um homem de 35 anos, procurado na Alemanha, foi detido na zona de Lisboa por ser "suspeito da prática de, pelo menos, 26 crimes de abuso sexual de crianças", informou, esta quarta-feira, 27 de agosto, a Polícia Judiciária (PJ)."Desde 2020, o suspeito terá abusado regularmente da sua enteada e, no passado mês julho, foi apanhado em flagrante pela esposa, a abusar sexualmente da enteada, quando esta chegou a casa", indicou a polícia de investigação criminal, em comunicado enviado às redações.O suspeito terá depois abandonado a casa e fugido para Portugal, "com apoio de familiares". De acordo com a PJ, depois de "diversas diligências de investigação e troca de informação com a congénere FAST alemã, foi possível localizá-lo e proceder à sua detenção". O homem vai agora ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medidas de coação..Prisão preventiva para homem de 49 anos por suspeita de abuso sexual de quatro menores em Rio de Mouro