A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 54 anos por estar "fortemente indiciado pela prática de mais de mil crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável", cometidos contra duas enteadas, atualmente maiores de idade.

Os abusos terão ocorrido ao "longo de vários anos", em "contexto da convivência familiar", quando as vítimas tinham entre 12 e 16 anos, segundo refere esta quinta-feira, 26 de novembro, a PJ.

A detenção do suspeito foi levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária e ocorreu na segunda-feira (23), na sequência de uma investigação iniciada após a denúncia da unidade hospitalar, especializada em psiquiatria, onde as vítimas são acompanhadas.

Explica a PJ, em comunicado, que as mulheres conseguiram "recentemente revelar os factos sofridos durante o acompanhamento" na unidade de saúde, "onde são seguidas na sequência de doença mental, nomeadamente depressão e comportamentos autolesivos".

A situação acabou por ser comunicada à PJ pelo hospital, "tendo sido desencadeadas diligências de investigação que permitiram recolher elementos probatórios e fundamentar a detenção do suspeito".

Durante a investigação, "foi igualmente apurada a preocupação manifestada pelas vítimas relativamente à possibilidade de outras familiares, atualmente com idade coincidente com aquela em que os abusos terão começado a ser praticados contra elas, pudessem vir a ser vítimas de crimes sexuais".

Além de ter sido aplicada ao detido a prisão domiciliária com vigilância eletrónica, após primeiro interrogatório judicial no tribunal de Sintra, foi determinada a proibição de contactos com as vítimas, assim como a obrigação de alteração de morada.