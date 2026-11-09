Conferência Episcopal anuncia que mais 11 vítimas de abusos sexuais na Igreja serão indemnizadas
Mais 11 vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa vão ser indemnizadas, além das 57 compensações atribuídas na fase inicial do processo, disse hoje o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).
“Está praticamente concluído o processo de atribuição e pagamento das compensações financeiras. Para além das 57 compensações atribuídas na fase inicial do processo, está a terminar o pagamento das compensações relativas a 11 pedidos apresentados numa fase posterior, no valor de 255 mil euros”, anunciou Virgílio Antunes, em Fátima.
O prelado discursava na abertura da 216.ª Assembleia Plenária da CEP, que termina na quinta-feira.
O também bispo da Diocese de Coimbra reiterou que “nenhuma compensação pode reparar o sofrimento vivido pelas vítimas”.
“Por isso, a conclusão deste processo e a entrada numa nova fase mais centrada na consolidação de uma cultura institucional de prevenção e proteção não significam que o problema terminou ou que esteja concluída a responsabilidade da Igreja”, admitiu.
Para o presidente da CEP, “é necessário prosseguir com o acolhimento e acompanhamento das vítimas e continuar a investir na formação contínua” dos “agentes pastorais, garantindo que os espaços eclesiais são lugares seguros”.
Segundo Virgílio Antunes, na reunião que decorre até quinta-feira com bispos residenciais, auxiliares e eméritos, vai ser dada “continuidade ao diálogo tido com as comissões diocesanas, a equipa de coordenação nacional e o Grupo VITA”.
“E procuraremos apontar caminhos para reforçar a resposta da Igreja em Portugal diante de qualquer situação de abuso”, assegurou o bispo.
A CEP anunciou no dia 26 de março que cada uma das 57 vítimas de abuso sexual com pedido de compensação aprovado iria receber entre nove e 45 mil euros, num total de 1,6 milhões de euros.
O Grupo VITA foi criado pela CEP para acompanhar as situações de abuso sexual na Igreja Católica.
Apresenta-se como uma estrutura autónoma e independente, que visa acolher, escutar, acompanhar e prevenir as situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica.