Homem detido com arma de fogo em centro comercial de Almada

A PSP deteve, na terça-feira, 2 de junho, um homem na posse de uma arma de fogo em pleno Centro Comercial Almada Fórum.Segundo um comunicado do Comando Distrital de Setúbal, as autoriddaes foram alertadas para a presença de um homem suspeito na zona de restauração daquele espaço comercial, tendo na sua posse uma arma de fogo.“Perante a gravidade da informação recebida e atendendo ao elevado número de cidadãos presentes no local, foi desencadeada uma ação policial, visando neutralizar qualquer potencial ameaça e salvaguardar a segurança das pessoas presentes naquele local”, diz a PSP.Quando as autoridades intercetaram o homem este tinha dissimulada junto ao corpo uma arma de fogo da marca Walther, calibre 7,65 mm, municiada e pronta a disparar. Tinha ainda uma bolsa com três carregadores adicionais municiados, perfazendo um total de 27 munições, uma nota de 50 euros com fortes indícios de ser falsa e produto estupefaciente.No decurso das diligências efetuadas, apurou-se que sobre o detido pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de dois anos de prisão efetiva, informa a PSP. Por isso, o indivíduo foi conduzido ao respetivo Estabelecimento Prisional para cumprimento da referida pena.