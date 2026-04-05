Encontrado sem vida homem de 20 anos desaparecido na barragem de Idanha-a-Nova

Um homem de 20 anos foi este domingo, 5 de abril, encontrado sem vida depois de ter sido dado como desaparecido na barragem de Idanha-a-Nova. Eram 13h56 quando foi dado um alerta para um pré-afogamento, de acordo com uma informação adiantada à agência Lusa por fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil (CSEPC) da Beira Baixa. Para o local deslocaram-se nove mergulhadores que realizam buscas e acabaram por encontrar a vítima já sem vida, por volta das 16h45, segundo a mesma fonte.No terreno estiveram ainda 14 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros de Idanha-a-Nova, Castelo Branco e Cernache do Bonjardim, além de uma patrulha da GNR.