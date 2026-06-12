Homem baleado pela polícia após ameaçar pessoas em parque de estacionamento de supermercado

Um homem que estaria a ameaçar pessoas no parque de estacionamento de um supermercado de Machico, na Madeira, foi baleado por um agente da PSP, na quinta-feira, 11 de junho. A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação dos factos.De acordo com um comunicado do comando Regional da Madeira da PSP, após ser chamada ao local, pelas 21h15, a polícia apurou que o homem terá ameaçado um cidadão com uma arma branca. “Ao ser localizado, o indivíduo encontrava-se na posse de uma faca e adotou uma atitude agressiva perante os agentes”, diz a nota de imprensa.“Apesar das sucessivas advertências policiais para que largasse a arma, o suspeito não acatou as ordens e avançou na direção de um dos polícias, criando uma situação de perigo iminente para a sua integridade física”, continua. “Perante a ameaça, foi necessário recorrer à arma de fogo para fazer cessar a agressão”, diz a PSP, concretizando que o indivíduo foi atingido, desarmado e imediatamente assistido no local pelos meios de socorro. Posteriormente, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde permanece sob observação médica.Tendo comunicado a ocorrência ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação, a PSP diz que mantém total colaboração com as autoridades judiciárias.