Homem baleado pela polícia após ameaçar pessoas em parque de estacionamento de supermercado
Amin Chaar
Sociedade

Homem baleado pela polícia após ameaçar pessoas em parque de estacionamento de supermercado

Munido de uma arma branca, o indivíduo terá avançado na direção de um dos polícias, que o atingiu. Factos foram comunicados ao Ministério Público e a PJ assumiu a investigação.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Um homem que estaria a ameaçar pessoas no parque de estacionamento de um supermercado de Machico, na Madeira, foi baleado por um agente da PSP, na quinta-feira, 11 de junho. A ocorrência foi comunicada ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação dos factos.

De acordo com um comunicado do comando Regional da Madeira da PSP, após ser chamada ao local, pelas 21h15, a polícia apurou que o homem terá ameaçado um cidadão com uma arma branca. “Ao ser localizado, o indivíduo encontrava-se na posse de uma faca e adotou uma atitude agressiva perante os agentes”, diz a nota de imprensa.

“Apesar das sucessivas advertências policiais para que largasse a arma, o suspeito não acatou as ordens e avançou na direção de um dos polícias, criando uma situação de perigo iminente para a sua integridade física”, continua. “Perante a ameaça, foi necessário recorrer à arma de fogo para fazer cessar a agressão”, diz a PSP, concretizando que o indivíduo foi atingido, desarmado e imediatamente assistido no local pelos meios de socorro. Posteriormente, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, onde permanece sob observação médica.

Tendo comunicado a ocorrência ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação, a PSP diz que mantém total colaboração com as autoridades judiciárias.

PSP
Madeira
atingido a tiro
homem baleado
Diário de Notícias
www.dn.pt