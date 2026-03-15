Helicóptero da Força Aérea resgata ciclista após queda grave em Serra d'Arga

Um ciclista de 45 anos ficou em estado grave este domingo, 15 de março, após sofrer um acidente no bike park de Estorãos, em plena Serra d’Arga, perto de Ponte de Lima, foi avançado pela agência Lusa. O alerta foi dado a meio da manhã e foram mobilizadas de imediato equipas de socorro terrestre.Contudo, de acordo com o site noticioso regional E24.pt, ao chegarem ao local, por volta das 11h25, os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima constataram que o resgate por via terrestre era inviável, dada a orografia acidentada e o difícil acesso ao local onde a vítima se encontrava. A intervenção da Força Aérea Portuguesa foi solicitada, que enviou um meio aéreo para realizar a extração vertical do ferido, confirmou a CNN.O local onde ocorreu o acidente, frequentemente designado como Bike Park de Ponte de Lima, fica localizado freguesia de Cabração, na encosta da serra, e é um dos destinos de BTT mais populares e prestigiados de Portugal, especialmente para as modalidades de Enduro e Downhill.Após o resgate bem-sucedido, o ciclista foi transferido para uma ambulância e transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com prognóstico considerado grave.A operação de socorro contou com um forte dispositivo logístico que, além dos elementos dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, contou com equipas médicas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e patrulhas da Guarda Nacional Republicana (GNR).