Sociedade

Há menos professores nas escolas. Apenas pré-escolar e 1.º ciclo escapam à redução

Entre os anos letivos 2022-2023 e 2023-2024, o número total de docentes diminuiu e, por outro lado, o número de alunos aumentou. A descida de professores no sistema é global (menos 47.423).
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Sociedade
Educação
Professores
ensino público

