Procura de cuidados na área da dermatologia, tem vindo a aumentar nos últimos anos.
Procura de cuidados na área da dermatologia, tem vindo a aumentar nos últimos anos. FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Há cada vez menos dermatologistas a trabalhar com seguros. Esperas por consulta podem chegar aos oito meses

Presidente da Associação da Hospitalização Privada assume que “há cada vez menos médicos dermatologistas a trabalhar com seguros ou até com a ADSE”. Colégio da Ordem dos Médicos confirma a situação. As razões são várias, desde a falta de médicos ao valor que lhes é pago. Ambos concordam que a “situação pode agravar-se” e que a “solução também depende das seguradoras”. Ao DN, estas não respondem ou dizem estar tudo bem.
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